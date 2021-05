La Samb perde a Macerata contro il Matelica. Rossoblù fuori dai PlayOff. Attesa per il futuro

ASCOLI PICENO – Prima della partenza per la trasferta di Verona, Mister Sottil è tornato a parlare interrompendo la scaramanzia del silenzio pre gara:

“Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, un grandissimo lavoro, salvandoci direttamente con una giornata di anticipo. L’intervista pre gara non la facevo anche per tenere più alta la concentrazione e non dare nessun tipo di indicazione, poi c’è stato il discorso della scaramanzia e ha portato anche bene”.

Il tecnico, al di là della salvezza acquisita, vuole dai suoi ragazzi massima concentrazione fino all’ultimo:

“Abbiamo preparato la partita come sempre, indubbiamente c’è un clima sereno; si è festeggiato, anche se in questo momento non si possono fare grandi cose, come è giusto che sia, perché bisogna rispettare le regole, ma c’è un clima di gioia, felicità e festa. Andiamo a Verona per chiudere in bellezza, abbiamo fatto una rincorsa incredibile e l’ultima giornata vogliamo centrare la vittoria per terminare il campionato a 47 punti e onorare fino in fondo la nostra professionalità”.

Mister Sottil medita dei cambiamenti al Bentegodi:

“L’ultima partita è stata molto logorante a livello mentale e fisico, qualche giocatore è arrivato al limite e sicuramente farò qualche rotazione, chi è stato impiegato meno avrà la possibilità di giocare e mostrare il proprio valore. Sarà partita vera, il Chievo ha l’obiettivo ancora da consolidare, noi giocheremo la nostra partita per chiudere in bellezza, giocheremo 100’ e il campo dirà chi è il migliore”.

(intervista a cura dell’Addetto Stampa dell’Ascoli Valeria Lolli)

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di domani pomeriggio col Chievo. Tornerà in panchina Mister Sottil, che ha scontato la giornata di squalifica.

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Brosco, Cacciatore, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri

Squalificati: nessuno

Diffidati: Bajic, Caligara, Pucino

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Chievo-Ascoli, match valido per la 38^ ed ultima giornata del campionato di Lega BKT, in programma lunedì alle ore 14:00 al Bentegodi di Verona, sarà diretto da Antonio Di Martino (di Giulianova) della sezione di Teramo.

Gli Assistenti sono Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta e Damiano Margani di quella di Latina. Quarto Ufficiale Riccardo Ros di Pordenone.

