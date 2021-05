Macerata, lo Sferisterio in “rosso” per ricordare le ostetriche

MACERATA – Domani, mercoledì 5 maggio lo Sferisterio tornerà ad illuminarsi, questa volta di rosso, in occasione della Giornata internazionale delle ostetriche, una ricorrenza ideata dalla Confederazione Internazionale delle Ostetriche durante la conferenza olandese del 1987, celebrata per la prima volta nel 1991 e da allora osservata in più di 50 nazioni in tutto il mondo tra cui l’Italia.

L’Amministrazione comunale di Macerata e il Consiglio delle Donne, per sottolineare il percorso per la promozione di una cultura delle pari opportunità, grazie all’operato dell’assessorato alle Pari Opportunità e del Consiglio delle Donne, ha infatti accolto la richiesta dell’Ordine della Professione Ostetrica della provincia di Macerata, hanno concesso all’iniziativa anche il patrocinio.

“Le ostetriche svolgono un lavoro al fianco delle donne – interviene il vice sindaco e assessore alle Pari opportunità e ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro – sostenendole anche in uno dei momenti più belli e delicati della vita come la nascita di un bambino. Questo implica una grande umanità che si manifesta pienamente e quotidianamente nelle professionalità che operano nel nostro ospedale cittadino. L’illuminazione dello Sferisterio è dunque un gesto simbolico di ringraziamento da parte dell’Amministrazione e di tutta la città”.L’Amministrazione comunale attribuisce alla Giornata internazionale delle ostetriche un significato importantepoiché, oggi più che mai, le ostetriche sono al fianco delle donne, non solo nell’assistenza alle gravidanze, ma anche per l’aiuto nella prevenzione di malattie e per affrontare purtroppo anche realtà difficili come le violenze sessuali.