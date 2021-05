Marche: L’ospedale unico di Pagliare non si farà. Obiettivo riformare Asur Marche

ANCONA: Si avviano corsi di formazione in tutti i territori provinciali della regione Marche rivolti a disoccupati in forma totalmente gratuiti. L’assessore al Lavoro, Stefano Aguzzi, rimarca la necessità della formazione e riqualificazione della manodopera “per rendere le imprese sempre più competitive e pronte ad un salto di qualità per conquistare nuovi mercati non appena ci sarà la ripresa dal fenomeno pandemico”. I corsi di formazione sono finanziati con il Fondo sociale europeo (Fse), sono di diversa durata e destinati a formare giovani in vari settori: dal responsabile della sicurezza di reti informatiche, al modellista calzaturiero, dall’animatore turistico all’operatore di scuderia e del maneggio. Si svolgeranno su tutto il territorio regionale, in particolare, per l’area di Ancona : Aiuto cuoco, Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione dei dati, Tecnico della contabilità e amministrazione e Tecnico del controllo della produzione. A Macerata: Modellista calzaturiero. Nel territorio di Pesaro–Urbino: Animatore turistico, Tecnico del controllo della produzione e Tecnico gestione di magazzino. A Fermo: Operatore di scuderia/maneggio e Tecnico del controllo della produzione e ad Ascoli Piceno: Aiuto cuoco e Animatore turistico. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Regione Marche, insieme a brevi video che documentano il percorso formativo che è possibile intraprendere e gli eventuali sbocchi professionali, al seguente link:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Formazione-per-disoccupati#Corsi-Lotti-di-Ore-di-Formazione-Professionale