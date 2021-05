Monteprandone: auto si ribalta, intervengono i Vigili del Fuoco

ASCOLI PICENO – Una stazione meteorologica a Monte Piselli: è questo il nuovo passo mosso nella più ampia progettualità di rilancio del comprensorio dei Monti Gemelli. Il progetto ha preso il via grazie alla sinergia tra Matteo Chiodi, dottore in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia e Presidente dell’Associazione Meteorologica Monti Gemelli, il CO.TU.GE, nella figura del presidente del cda Enzo Lori, la Giunta del Comune di Campli con il Sindaco Federico Agostinelli, il consigliere con delega allo sviluppo montano Pietro Adriani e il sindaco di Ascoli Piceno, nonché presidente del CO. TU. GE, Marco Fioravanti.

La stazione meteorologica rispetta tutte le linee guida del WMO (World Meteorological Organization, l’organizzazione meteorologica mondiale) e si renderà utile per una molteplicità di aspetti:

La creazione di una pagina web, che sarà online entro la fine del mese di maggio, con previsioni meteorologiche, immagini webcam e dati misurati dalla stazione in tempo reale da inserire sul portale del CO.TU.GE, utili a tutte le associazioni sportive, turistiche e culturali del territorio, appassionati della montagna e a tutti coloro che organizzano attività all’aperto;

Lo sviluppo di una serie storica di dati meteorologici per lo studio del microclima locale, in collaborazione con i principali centri di ricerca dell’Università di Bologna e dell’Aquila;

La fornitura di un valido contributo per prevedere e affrontare correttamente i principali rischi naturali, quali nubifragi, alluvioni, forti nevicate, ondate di calore e incendi, in collaborazione con la Protezione Civile locale o altri associazioni di volontariato, in caso di allerta meteo;

La possibilità di fornire a società e privati consulenze professionali, con dati, mappe e notizie sul tempo e sul clima in situazioni passate e attuali. Si forniranno altresì previsioni locali e regionali dedicate a esigenze degli utenti per lavoro e per il tempo libero;

L’organizzazione di conferenze ed eventi in ambito climatologico, meteorologico e ambientale, con la partecipazione e l’intervento di esperti del settore.

“La stazione meteorologica di Monte Piselli rappresenta un ulteriore tassello all’interno del programma di valorizzazione e rilancio a 360° del comprensorio dei Monti Gemelli” hanno dichiarato con entusiasmo gli artefici del progetto. “Non solo permetterà di portare avanti studi sul microclima del nostro territorio, ma perseguirà anche l’ambizioso obiettivo di far vivere in tutti i periodi dell’anno la nostra montagna: cittadini, turisti, escursionisti e tutti coloro che fruiscono di Monte Piselli per attività sportive o ricreative potranno infatti essere costantemente aggiornati sulle previsioni meteo. La stazione meteorologica è già stata installata e rappresenterà un fiore all’occhiello della nostra montagna”.