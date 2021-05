Nata l’A.S. Samb, ora l’iscrizione in serie C

SENIGALLIA(AN): Dal 3 Giugno inizierà l’apertura della vaccinazione a tutti, dai 16 anni in su. Ad annuncialo ufficialmente è stato il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria il generale Figliuolo che dovrebbe essere diffusa nelle prossime ore. Anticipata dunque di una settimana rispetto al 10 giugno iniziale la possibilità di prenotazione libera. Il piano delle vaccinazioni includerà in seguito anche la classe degli adolescenti, quelli che vanno da 12 a 15 anni. Le sperimentazione hanno dato esito positivo in tale fascia di età e bisogna attendere solo l’approvazione di Ema prima e Aifa poi per poter procedere alla somministrazione delle dosi anche per gli under 16.