Nereto: scontro auto-furgone, due feriti

NERETO – L’incidente è avvenuto la mattina del 28 maggio, in corrispondenza dell’incrocio tra viale Europa e via Certosa, a Nereto. Rimasti coinvolti un furgone e un’auto, rispettivamente guidate da un 28enne e un 49enne. Il furgone, a causa del violento impatto, si sarebbe ribaltato sul lato del conducente. Sul posto sono intervenuti immediatamente due ambulanze del 118 e della Croce Rossa di Alba Adriatica, per gli accertamenti e le cure del caso e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi successivamente rimossi con due carroattrezzi. I Carabinieri di Alba Adriatica per i rilievi.