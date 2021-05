Pietracamela avrà di nuovo lo sportello ATM: prevista per giugno l’installazione del Postamat

MARTINSICURO – “Sono questi gli ultimi interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale a Villa Rosa, in particolare ora stiamo intervenendo nella zona sud nei pressi del torrente Vibrata, in vista della stagione estiva” dichiarano il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Monica Persiani. “Nelle scorse settimane è stata ultimata la realizzazione della nuova linea di illuminazione che andrà a impreziosire la passeggiata che insiste sul torrente. In tutto sono stati posizionati 41 pali con luce a led lungo la sponda nord della passeggiata per un percorso totale di 1,1 km. L’intervento ha avuto un costo complessivo di circa 80 mila euro, totalmente a carico della Hera Luce, e ci consente di restituire ai nostri concittadini e ai turisti questa splendida passeggiata panoramica che per lungo tempo era rimasta non utilizzabile non appena faceva buio”.

Sono invece iniziati questa settimana i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria nel tratto sud del Lungomare Italia. “Si tratta di una condotta fognaria a gravità con la realizzazione di un apposito impianto di sollevamento fino all’allaccio della condotta “premente” esistente a nord del Hotel Belvedere” specifica l’Assessore Monica Persiani. “Questi interventi consentiranno di fornire di una rete fognante pubblica le diverse abitazioni private e le strutture turistiche che insistono in questa zona e anche qui i lavori, per circa 81 mila euro, non sono costati un euro alle casse cittadine perché sono stati a totale carico della Ruzzo Reti Spa che ringraziamo per l’attenzione che sta mostrando verso il nostro territorio con la programmazione di diversi lavori su tutto il comune”.

“Si tratta di due distinti interventi, ma egualmente importanti per la zona sud di Villa Rosa e per l’intera area del torrente Vibrata che sono stati realizzati grazie alla volontà e all’impegno di questa Amministrazione” commentano Vagnoni e Persiani. “Sin dal suo insediamento questa Amministrazione ha cercato di attenzionare e risolvere i problemi esistenti su tutto il territorio comunale, programmando di volta in volta gli interventi con l’obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini. Ora ci apprestiamo a vivere una stagione estiva che dovrà essere di rilancio per la nostra comunità dopo un periodo contrassegnato dalla pandemia e Martinsicuro lo fa sotto i migliori auspici e pronta ad accogliere i tanti turisti che la sceglieranno come meta delle proprie vacanze”.