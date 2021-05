PlayOut Serie C, andata: date e orari di Fano-Imolese

PLAYOUT

ANDATA

GIRONE B

Ravenna-Legnago 0-1

70′ rig. Buric

AJ Fano-Imolese (sabato 22 maggio, ore 17:30)

GIRONE C

Bisceglie-Paganese 2-1

15′ Makota (B), 36′ Priola (B), 66′ Diop (P)

RITORNO

GIRONE B

Legnago-Ravenna (sabato 22 maggio, ore 17:30)

Imolese-Fano (sabato 29 maggio, ore 17:30)

GIRONE C

Paganese-Bisceglie (sabato 22 maggio, ore 17:30)

IL REGOLAMENTO DEI PLAYOUT DI SERIE C

Ai playout vanno penultima, terzultima, quartultima e quintultima di ogni girone (penultima contro quintultima e terzultima contro quartultima). Nel girone C (che ha una squadra in meno) si sfidano solo penultima contro terzultima. Si gioca su andata e ritorno, col ritorno in casa della miglior classificata. Si salva chi ha fatto più punti nella doppia sfida, in caso di parità conta la differenza reti della doppia partita. In caso di ulteriore parità si salva la miglior classificata in campionato. Ritorno in calendario sabato 22 maggio.

