Reggina-Ascoli: Sottil ne convoca 23. La Designazione Arbitrale

ASCOLI PICENO – Dopo partita di Ascoli-Empoli.

Ai microfoni dell’Addetto Stampa Valeria Lolli, parlano i protagonisti della preziosa vittoria contro la capolista Empoli.

Mister Sottil, che contro l’Empoli ha tagliato il traguardo delle cento vittorie, ha commentato così la prova dei bianconeri:

“Oggi il campo ha detto che l’Ascoli ha meritato di vincere, potevamo farlo con qualche altro gol, abbiamo avuto occasioni molto nitide. Volevo fare i complimenti a tutti, la squadra anche oggi ha dimostrato di approcciare alla gara in modo esemplare, i ragazzi sono stati tatticamente attenti, hanno giocato un buon calcio, creando tanto, difendendo bene collettivamente e chi è entrato ha dato il proprio contributo. Dionisi? E’ un leader assoluto di questa squadra, ha nel suo bagaglio estro, gol, capacità di giocare di sponda, di inventare; è un esempio durante la settimana, i ragazzi vedono in lui una guida importante. Attorno a Dionisi c’è una grande squadra che lo sorregge. Saric e Caligara? Hanno entrambi un motore eccezionale. Caligara l’ho voluto personalmente, ha tecnica e capacità di ribaltare le azioni. Entrambi hanno disputato una grande partita, ma preferisco fare i complimenti a tutti.

Non sapevo fosse la 100^ vittoria da allenatore, è una delle più importanti della carriera, oggi abbiamo giocato una grande partita, sono molto soddisfatto, ma anche concentrato perché abbiamo fatto tanto, sì, ma ancora non abbiamo fatto nulla”.

Marcel Buchel si è detto soddisfatto della prestazione della squadra:

“Abbiamo giocato una partita perfetta contro una squadra forte. Dopo la sosta, che aveva interrotto un periodo in cui stavamo facendo bene, non era facile tornare a questi livelli, abbiamo mostrato di nuovo d’essere squadra. Pensiamo a una gara alla volta, dispiace che il Cosenza abbia vinto, ma dobbiamo essere concentrati su di noi e andare avanti con questo spirito. Contro squadre come l’Empoli sono necessari gamba e cuore, ma anche molta organizzazione, quella su cui lavoriamo ogni giorno col Mister. I miei compagni di reparto Saric e Caligara sono molto forti, mi danno una grande mano, sono elementi di qualità e quantità, ma i complimenti vanno rivolti a tutti, anche a coloro che giocano meno”.

Questo il commento a caldo di Fabrizio Caligara, che ha parlato anche dell’intesa con i compagni di reparto:

“Più partite si giocano insieme e più aumenta l’affiatamento dal punto di vista tecnico e tattico. Questo accade con Buchel e Saric, ma anche con Eramo, Danzi e gli altri compagni, si sta vedendo in campo che siamo tutti concentrati per il raggiungimento dell’obiettivo e non molliamo fino al 100′ “.

Caligara ha raccontato anche l’azione che ha portato alla marcatura di Dionisi:

“E’ stata un’azione manovrata da dietro, Kragl mi ha scaricato la palla, ho visto che Dionisi era messo meglio di me per andare a calciare in porta, per fortuna è andata bene rispetto a prima, quando non eravamo stati fortunati sotto porta. Cerco sempre di dare il massimo e di dare il mio contributo per aiutare la squadra a portare a casa i tre punti. Viviamo ogni gara come fosse l’ultima, alla fine vedremo quale sarà il verdetto”.

ARTICOLI CORRELATI

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan