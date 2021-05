Regione Marche, al via da oggi le prenotazioni per persone con patologie senza elevato grado di rischio

OSIMO: Diego Petruio, imprenditore marchigiano di 41 anni, è morto sull’asfalto del centro abitato di San Biagio ad Osimo, in provincia di Ancona. Fatale per lui uno schianto violentissimo contro un furgone. Stava tornando a casa dalla sua famiglia e dalle sue due bimbe in sella alla sua moto comprata da poco ma un tragico destino ha voluto che a casa non tornasse più. Vittima di un terribile incidente stradale, Diego Petruio 41 anni, è morto sul colpo martedì pomeriggio, non c’è stato nulla da fare. Inutili per lui i soccorsi allertati dai residenti del posto che son accorsi dopo aver sentito il terribile botto. Quando i sanitari son accorsi sul luogo del sinistro hanno provato a rianimarlo ma purtroppo i medici si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso. Illeso invece anche se sotto shock l’autista del furgone. L’uomo è stato sottoposto ai dovuti test per alcol e droga che sono risultati negativi. Sull’esatta dinamica della tragedia indagano ora gli uomini della polizia locale di Osimo che hanno svolto i rilievi del caso. Dalla ricostruzione dell’accaduto, il furgone guidato da un 40enne di Cingoli si stava immettendo sulla provinciale quando è sopraggiunta la moto col 41enne che non ha fatto in tempo a frenare il mezzo. Diego Petruio, papà di 2 bambine, tantissimi i messaggi di cordoglio, soprattutto da parte di tante associazioni sportive che l’imprenditore sosteneva sul territorio attraverso la sua azienda. “Sei nei nostri cuori, nel nostro lavoro, nelle nostre lacrime e nei nostri sorrisi, che ti ricordano in ogni luogo. Grazie per la tua forza, la tua professionalità e l’intraprendenza Buon viaggio capo”.