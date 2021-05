Roseto: si finge funzionario Inps e truffa un’anziana 84enne

MARTINSICURO – Mercoledì 2 giugno in piazza Cavour a Martinsicuro, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, si terrà la 2° edizione del “Villaggio dell’Arte”. La kermesse, organizzata dal Comune assieme alla Scuola di Musica L.A.M., vedrà la partecipazione di numerosi artisti locali che, in occasione della Festa della Repubblica, si esibiranno nel cuore della Città.

“L’arte, in ogni sua manifestazione, è la più alta espressione umana di creatività e di fantasia oltre ad essere indubbiamente uno dei pochi momenti che permettono all’uomo di esteriorizzare la propria interiorità. Quale migliore strumento, appunto, dell’arte per permettere a ognuno di noi di celebrare, nel miglior modo possibile, la nascita della Repubblica Italiana, dei suoi valori più intrinsechi e veri di unità, fratellanza e comunità in un momento in cui “torniamo a vivere” e a riappropriarci degli spazi all’aperto della nostra Città”sottolineano il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Presidente del Consiglio Comunale, Emma Zarroli, che ha voluto realizzare questo evento in una giornata così importante per il Paese.

“Ancora una volta, attraverso una iniziativa dedicataall’arte in ogni sua forma, puntiamo a valorizzare, a dare una giusta vetrina, ai tanti artisti del nostro comprensorio, ognuno dei quali potrà liberamente esprimersi, dare sfogo alla propria vena artistica” concludono gli amministratori truentini. “Ringraziamo la Scuola di Musica L.A.M. per aver nuovamente messo a disposizione la propria esperienza nell’organizzare l’evento e invitiamo tutti a venire in piazza Cavour il prossimo 2 giugno per godersi i nostri artisti”.