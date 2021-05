Samb, nessuna offerta. Si complica ulteriormente la possibilità di restare in C

MATELICA – Be Happy!

And you?

Abbiamo portato a casa un altro risultato incredibile, una bella vittoria contro una squadra composta da professionisti che hanno lottato fino alla fine nonostante tutto quello che stanno attraversando da 7 mesi senza stipendi.

Onore a loro, ma noi, noi ci abbiamo messo qualcosa in più, per il calcio vero e onesto che da sempre portiamo avanti, per la nostra proprietà, per gli sponsor e per tutti i tifosi che ci seguono.

Grazie ad un gruppo “all inclusive” dai giocatori ad ogni singolo magazziniere che si è messo a disposizione per arrivare fin qui.

WE ARE

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan