San Benedetto del Tronto: 18enne in scooter travolta da un’auto, interviene il 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia in via Voltattorni nella serata di sabato, 29 maggio. Una donna sarebbe stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Da quanto appreso, si tratterebbe di una professoressa ormai in pensione che avrebbe insegnato sia presso il Liceo Scientifico “B.Rosetti”, che al Liceo Classico “G. Leopardi”. La morte pare sia avvenuta per un improvviso malore. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni familiari che non riuscivano a mettere in contatto con lei. I funerali verranno celebrati quest’oggi, lunedì 31 maggio, presso la Parrocchia San Pio X alle 15.30.