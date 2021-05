San Benedetto del Tronto: cena dopo le 22 e resistenza a pubblico ufficiale, tre sanzioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A fronte dei controlli eseguiti per il rispetto della normativa anti-Covid, le Forze dell’Ordine hanno sanzionato due persone in quanto sorprese a cenare in un locale otre l’orario consentito (22.00).

Un ragazzo di 20 anni è stato deferito in quanto sorpreso dagli agenti in stato di alterazione. Ora dovrà rispondere di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.