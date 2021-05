San Benedetto del Tronto: ladri in uno chalet, indagini in corso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Polizia di Stato ha denunciato due donne pregiudicate, rispettivamente di 55 e 30 anni, per il reato di ricettazione. Nel tardo pomeriggio di lunedì 3 maggio infatti, il personale del Commissariato addetto al servizio controllo del territorio, mentre era in transito su Viale Alcide De Gasperi a San Benedetto ha notato un’autovettura parcheggiata lato strada con il motore acceso con due donne a bordo, una seduta sul lato guida e l’altra sul sedile posteriore. Le due, alla vista degli agenti, hanno reagito con fare sospetto tentando di fuggire. Dopo un breve inseguimento, l’autovettura è stata fermata dai poliziotti. La perquisizione dell’autovettura ha portato al rinvenimento di 6 smartphone dei quali, le donne non hanno saputo riferire l’appartenenza. Ora le due donne sono indagate per ricettazione.