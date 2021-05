San benedetto del Tronto: nuovi contagi

ANCONA: Un enorme frode fiscale nella cantieristica navale, sequestro per oltre 6 milioni da parte della Guardia di Finanza di Ancona. Coinvolte 21 società, 9 di queste, di cui 4 con sede ad Ancona. L’evasione fiscale ed il mancato pagamento dei contributi su un complesso sistema di società cartiere ed operazioni inesistenti. Nell’indagine sono indagati 5 ragionieri, un commercialista e un consulente del lavoro. Nelle scorse settimane, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria di Ancona, hanno provveduto al sequestro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dorico su beni e disponibilità finanziarie del valore di oltre 6 milioni di euro nei confronti di nove società di cui quattro nella provincia di Ancona e cinque in Campania. Sono sette le persone indagate per reati fiscali commessi già a partire dall’anno 2016. Le indagini, durate quasi due anni, hanno riguardato nel complesso 27 persone e 21 società, nelle province di Ancona, Napoli, Roma, Milano, Salerno, Caserta e Chieti. Imprese del settore della cantieristica navale e operative nel porto di Ancona, Monfalcone (GO), Marghera (VE), Savona e Castellammare di Stabia (NA). L’accusa di non versare i dovuti contributi previdenziali e assistenziali, quantificati in oltre 6 milioni di euro, attraverso fraudolente compensazioni con crediti IVA inesistenti. Le verifiche fiscali, sono state eseguite in sette diverse Regioni, perquisizioni e acquisizioni documentali e approfonditi accertamenti bancari. Un macchinario rinvenuto dai finanzieri smontato e mai entro in funzione all’interno di un capannone, era stato formalmente venduto e fatturato come un “brevetto” del valore di 12 milioni di euro al solo fine di “gonfiare” l’IVA a credito. Al termine delle indagini sono stati complessivamente denunciati alla Procura della Repubblica di Ancona 27 persone ritenute responsabili del reato di “indebite compensazioni”, tra i quali si segnala la presenza di 5 ragionieri, un commercialista e un consulente del lavoro residenti nelle provincie di Brindisi, Milano, Roma, Catania, Latina, BAT e Chieti, incaricati dell’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali con cui avveniva materialmente l’indebita compensazione delle imposte in modo da permettere alle imprese di omettere il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte e acquisire maggiore competitività sul mercato di riferimento grazie al fraudolento abbattimento dei costi. Un’operazione che rientra nella più ampia lotta alle frodi fiscali, sviluppata dalle Fiamme Gialle.