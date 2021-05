San Benedetto del Tronto: scontro auto-tir, una persona ferita e disagi alla viabilità

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale ricorda che nella giornata di domani, giovedì 13 maggio 2021, transiterà ad Ascoli Piceno la sesta tappa del Giro d’Italia, storica manifestazione ciclistica giunta alla 104° edizione. Il passaggio della carovana rosa, con partenza alle Grotte di Frasassi e arrivo a Colle San Giacomo, è previsto ad Ascoli Piceno intorno alle ore 16:30. I ciclisti attraverseranno la città da viale Treviri, proseguendo poi per via Dino Angelini, Piazza Roma, Piazza Arringo, viale De Gasperi, il ponte di Porta Maggiore, viale Indipendenza, viale Marconi, via III Ottobre, via Napoli e via Serafino Cellini, dove vi sarà lo svincolo per la strada provinciale 76 che conduce fino all’arrivo a San Giacomo. Al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, come richiesto dagli organizzatori del Giro d’Italia, tutte le strade interessate al passaggio della carovana rosa saranno chiuse al transito fin dal primo pomeriggio, e comunque con almeno due ore di anticipo rispetto al passaggio dei ciclisti. Onde evitare una congestione del traffico in città, l’Amministrazione Comunale invita altresì tutta la popolazione a utilizzare i mezzi di trasporto solo per motivi strettamente necessari o improrogabili. Appositi cartelli stradali segnaleranno preventivamente la chiusura del percorso, con il personale della Polizia Municipale che sarà presente in loco per la gestione della viabilità.