San Benedetto del Tronto: tamponamento auto-camion sulla A14, rallentamenti e code

SAN BENEDETTO DEL TRONTO/ASCOLI PICENO – I due incidenti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 febbraio.

A San Benedetto tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento vicino via Moretti. Nell’impatto, una persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto i sanitari del 118 hanno provveduto immediatamente al suo trasferimento in ospedale. La Polizia Municipale per i rilievi.

Ad Ascoli, in zona Porta Romana, due auto sono rimaste coinvolte anch’esse in un tamponamento. Sul posto immediatamente i sanitari del 118 per prestare soccorso alle due persone rimaste ferite. La Polizia Locale si è occupata della ricostruzione della dinamica.