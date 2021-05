Serie C, PlayOut: Imolese in C, Alma J. Fano in D

IMOLA – Non è bastato un pareggio all’Alma Fano per evitare la retrocessione in serie D.

A condannare i marchigiani è stato il peggior piazzamento in classifica nei confronti dei romagnoli rossoblù.

Un pareggio 0-0 all’andata, un pareggio oggi in casa Imolese.

L’incontro si è sbloccato negli ultimi minuti.

In vantaggio la squadra di casa con Masala di testa su cross di Rondanini a otto minuti dal 90°, i locali sono rimasti in dieci sessanta secondi dopo per l’espulsione (doppia ammonizione) di Emanuele Torrasi.

A quel punto i marchigiani pervenivano al pareggio all’88° grazie al sinistro vincente di Alvaro Montero e sfioravano il raddoppio-salvezza al primo minuto di recupero quando l’estremo difensore locale Rossi sventava il tiro di Barbuti.

Finiva così: Imolese in C, Alma J. Fano in D.

IL TABELLINO

IMOLESE – ALMA J. FANO 1 – 1 (0 – 0)

Reti: al 37′ st Alessandro Masala, al 43′ st Álvaro Montero.

IMOLESE (4-3-1-2): G. Rossi; C. Cerretti, M. Angeli, F. Carini, G. Aurelio, A. Masala, A. Provenzano (dal 7′ st G. Morachioli), E. Torrasi, A. Lombardi (dal 32′ st M. Rinaldi), C. Tommasini, A. Bentivegna (dal 19′ st I. Rondanini). A disposizione: A. D’Alena, A. Polidori, L. Alboni, F. Boccardi, A. Sall, M. Onisa, T. Nannetti, G. Mattiolo, E. Piovanello. Allenatore: Lorenzo Mezzetti.

AJ FANO (3-5-2): A. Viscovo; S. Cason (dal 40′ st M. Brero), F. Gentile, R. Cargnelutti, F. Rodio (dal 18′ st L. Sarli), F. Urso (dal 32′ st A. Nepi), S. Amadio, G. Carpani, N. Monti, V. Ferrara, R. Barbuti. A disposizione: G. Meli, A. Sbarzella, L. Santarelli, V. Bernardini, L. Bruno, L. Mainardi, K. Flores Heatley, M. Pantaleoni, A. Montero. Allenatore: Alessio Tacchinardi.

Ammonizioni: A. Masala, A. Provenzano, E. Torrasi, E. Torrasi, A. Lombardi, G. Morachioli, S. Amadio, R. Barbuti, M. Brero, A. Nepi, A. Montero

