Teramo: 36enne arrestato al centro commerciale per rapina

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri mattina, martedì 11 maggio, in via Venezia. Un’insegnate del posto sarebbe stata affiancata da un uomo in scooter, mentre andava in bicicletta. Lo scippatore si sarebbe impossessato della sua borsa che la donna aveva nel cestino portaoggetti. La donna ha immediatamente denunciato il fatto ai Carabinieri che, grazie alle informazioni, sono riusciti a mettersi sulle tracce del malvivente. Lo scooter è stato ritrovato incustodito in un viottolo di campagna ed è risultato poi essere stato rubato in data 5 maggio ad un uomo di Roseto. Sono in corso altre indagini per risalire all’identità dello scippatore, anche grazie all’esame delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.