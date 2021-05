Teramo: 71enne muore schiacciato da un trattore

TERAMO – La tragedia si è verificata nella serata di ieri, giovedì 27 marzo, intorno alle 19:30, in località Croce del Fiore, nel comune di Bellante. Un agricoltore di 71 anni è rimasto schiacciato sotto il trattore. Le cause sono ancora on fase di accertamento da parte della Carabinieri della Stazione di Bellante. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.