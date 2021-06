Martinsicuro, il 5 giugno “Dante e l’Abruzzo. Il fiume Tronto nella Divina Commedia di Dante Alighieri a 700 anni dalla scomparsa”

GIULIANOVA – Con nota protocollata il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente ed Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica hanno comunicato alle amministrazioni il parere contrario della Conferenza regionale della pesca e dell’acquacoltura alla realizzazione di una spiaggia per ripascimento a rilascio controllato in prossimità dell’arenile di Alba Adriatica.

La Conferenza regionale si è espressa negativamente in base alle motivazioni già avanzate tramite comunicazioni dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale” di Teramo, da Federpesca, Co.Ge.Vo. Abruzzo, O.P. Vongole Coste del Teramano Soc. Coop. srl, Unci Agroalimentare, Impresapesca Coldiretti e dalla Direzione Marittima/Capitaneria di Porto di Pescara O.P. Abruzzo Pesca, e riportate nella nota ovvero: “ la presenza (dimostrata da monitoraggi espletati da IZSAM di Teramo per conto del Co.Ge.Vo. Abruzzo lo scorso 16.04.2021), nella zona individuata per il prelievo delle sabbie, di popolazioni di vongole vive e vitali e ben strutturate nella taglia commerciale con quantità di risorsa superiore al valore di riferimento indicato dal Piano di Gestione Nazionale per le draghe idrauliche per la tutela dei banchi naturali di vongole; l’obiettiva impossibilità ad esprimere in relazione all’intervento di “ingegneria marittima” di cui trattasi un parere (favorevole o sfavorevole) congruamente motivato in quanto, dai documenti progettuali resi disponibili, risulta che non sono stati effettuati studi sull’impatto di tale attività sulle risorse biologiche presenti nel sito stesso di escavo e nell’ambito marino circostante; risulterebbero, inoltre, disattese le prescrizioni della Determinazione del Servizio Gestione dei rifiuti e Bonifiche n. DPC 026/265 del 31/10/2019, nella parte in cui autorizzava gli interventi di ripascimento condizionandoli a precise prescrizioni di preliminare verifica della presenza di vongole ai fini della delocalizzazione precedente al prelievo.

Tali motivazioni a favore delle categorie di pesca ed in difesa dell’ambiente, vennero avanzate dal sindaco di Giulianova Jwan Costantini, dal vice sindaco Francesco Marconi e dal consigliere con delega alla Pesca Marino Di Domenico del Comune di Tortoreto nel corso di un incontro tenutosi il 12 aprile scorso con il vice presidente Imprudente.

“Siamo soddisfatti del fatto che la Conferenza regionale si sia espressa in modo contrario sulla realizzazione di una spiaggia per il ripascimento in quel tratto di mare – dichiarano gli amministratori comunali – dando seguito alle motivazioni espresse dalle associazioni di categoria, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dai lavoratori del mare. Ringraziamo il vice presidente Emanuele Imprudente per aver dato seguito alle nostre richieste, intraprendendo una giusta strada a tutela delle attività marittime e della salvaguardia degli equilibri ambientali”.