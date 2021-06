Abruzzo: cade dalla scala grave 69enne

PESCARA -Due uomini, cittadini bulgari, rispettivamente di 43 e 35 anni, sono stati arrestati con l’accusa di sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione. Da quanto appreso, avevano rapito una ragazza di 21 anni e l’avevano obbligata a prostituirsi a Pescara per poi riportarla in Bulgaria. La Polizia è riuscita a fermarli a Gorizia al casello della A34, prima che riuscissero ad attraversare il confine. L’allarme è stato lanciato proprio dalla giovane vittima con un messaggio in cui dichiarava di essere stata rapita mentre si trovava nei pressi della pineta Dannunziana. Grazie alla presa visione delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti ad individuare la targa del mezzo e a localizzarlo, tramite il cellulare della ragazza, che ha poi raccontato di trovarsi a Pescara da circa 10 giorni e di essere stata costretta a prostituirsi e a consegnare tutti i soldi ai sui sfruttatori.