Abruzzo: crollo del 54% dei matrimoni

GIULIANOVA – L’incendio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 14 giugno, in due rimesse in aderenza, una in legno e l’altra in lamiera, realizzate sul retro di un fabbricato di civile abitazione. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto che hanno lavorato a longo per poter domare e spegnere le fiamme. All’interno delle rimesse erano parcheggiate una Ferrari, un camper, un Apecar e alcune biciclette elettriche. Sul luogo dell’incendio sono intervenute anche pattuglie della polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, per gli adempimenti di rispettiva competenza.