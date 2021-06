Abruzzo: giovane rintracciato e arrestato

CHIETI: Due giovani, entrambe di ventiquattro anni e domiciliate presso un campo nomadi a Chieti,erano state segnalate alcuni minuti prima al 113 da un cittadino insospettito dagli atteggiamenti delle due. Gli agenti, dopo averle fermate,hanno emerso che le due giovani avevano precedenti e condanne per reati contro il patrimonio. Sono state sottoposte a perquisizione,e hanno trovato il possesso di un grosso cacciavite, che una di loro aveva occultato nel reggiseno, e un ritaglio di plastica sottile, nascosto invece negli slip, per provare ad aprire le porte senza mandata.Le giovani sono state denunciate e rimpatriate con foglio di via obbligatorio, impedendo loro il ritorno nel Comune di Chieti per i prossimi tre anni.