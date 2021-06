Abruzzo: incidente stradale muore un 19enne

PINETO(TE): Atti vandalici al Parco Doria del quartiere Corfù, a Pineto, dove le staccionate sono state divelte rendendo una delle sedute presenti pericolosa e inutilizzabile. Un gesto stigmatizzato, un bene pubblico, realizzato con i contributi dei cittadini e che saranno proprio risorse pubbliche che ora bisognerà rimediare a quanto danneggiato. Il sindaco Robert Verrocchio e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pineto, Jessica Martella commentano: “Quanto successo è molto grave,segno di inciviltà e di grande irresponsabilità. I parchi gioco sono frequentati per lo più da bambini e devono essere posti sicuri. Noi ci impegniamo molto per pulirli e sistemarli periodicamente, grazie a contributi pubblici abbiamo via via rinnovato gli arredi e poi accade che dei vandali agiscano in questa maniera vanificando l’impegno di tutti e creando pericoli per i bambini. Abbiamo immediatamente provveduto ad attivarci per dare il via alla manutenzione di questa area e anche di altre della città, ma questo episodio deve far riflettere. Il bene pubblico è un bene comune e occorre averne cura. Di questi argomenti è necessario parlarne nelle famiglie, nelle scuole e in tutti i contesti possibili per accrescere in tutti il senso civico e il senso di comunità”.