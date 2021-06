Abruzzo: stop alle mascherine all’aperto

PESCARA: Via libera dal Comitato Tecnico Scientifico allo stop alle mascherine all’aperto in zona bianca. Il provvedimento, recepito dal Ministero della Salute, entrerà in vigore da lunedì 28 giugno ma ci saranno comunque delle limitazioni. Da lunedì dunque in tutta Italia, eccezione fatta per la Valle d’Aosta che si trova ancora in zona gialla, all’aperto si può fare a meno della mascherina. Il dispositivo di protezione va comunque sempre portato con sè perchè deve essere indossato ogni qual volta si presentino situazioni di “affollamento” e dove “venga meno il distanziamento” come nel caso di passeggiate per vie affollate, mercati, code, quando ci si avvicina al bancone del bar ecc.Resta ovviamente l’obbligo di utilizzare la mascherina al chiuso.