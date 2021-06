Marche, al via Conferenza regionale dello sport e del tempo libero

CAMERANO(AN): E’ stato trovato privo di vita nel suo bar,Floriano Macellari 49anni, Ola cosi veniva chiamato il titolare del bar Bosco,in via Loretana a Camerano in provincia di Ancona. A fare la tagica scoperta sono state le due barriste,intorno le 10:00 di questa mattina. L’hanno trovato accasciato per terra nella pedana del suo bar dietro le macchine del caffe’,sul posto sono intervenuti il personale sanitario che non ha potuto che constatarne il decesso. Floriano Macellari era conosciutissimo,una persona apprezzata e lavoratore.Tutto il paese è in lutto per la sua scomparsa si indaga sulla sua morte.