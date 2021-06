Alba Adriatica: Adozione per Rex

ALBA ADRIATICA(TE): Rex é un pastore tedesco di quasi un anno e mezzo. Praticamente un cucciolotto. Un cucciolotto che però sta crescendo in un recinto che inizia a stargli stretto. Rex è un ottimo cane. È dolce ed é un bellissimo esemplare della sua razza. Rispettoso dei suoi compagni, che ama giocare e che va d’accordo con tutti. È un cane sensibile, vivace ma corretto.Continuando a lavorare insieme a lui, Rex sarà un amico che negli anni vi riempirà di soddisfazioni, perché la cosa di cui ha più bisogno ora Rex, è proprio un capobranco per la vita. Qualcuno che lo guidi, che lo aiuti e che possa essere per lui un grande punto di riferimento. Per l’adozone conttatare Zampe di Canalba Alba Adriatica 0861 1754601