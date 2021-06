Alba Adriatica: colpo sventato alla Galleria d’arte Mirò

TERAMO: Individuati casi di variante Delta in Abruzzo,dopo 250 tamponi fatti a Villa Petto e nella città di Teramo a seguito di un focolaio sviluppatosi nella piccola frazione. La variante Delta è stata individuata tra Teramo e Colledara. Lo comunica la Asl stessa che comunica:“Torniamo con forza a lanciare un appello alla popolazione perché si vaccini. Siamo preoccupati per il fatto che molti stanno abbassando la guardia, mentre come è evidente il virus continua a circolare e con nuove varianti. Vaccinarsi è importante per la propria sicurezza e quella degli altri. Sollecitiamo i cittadini a un’ulteriore prova di responsabilità”.La variante Delta,si manifesta principalmente con mal di testa e di gola, naso che cola, oltre che febbre, dolori muscolari e spossatezza. E ha una capacità di contagio notevolmente superiore alle altre varianti. L’appello è anche a completare la vaccinazione, sottoponendosi al richiamo: una sola dose non protegge. Studi recenti indicano che la vaccinazione fornisce una percentuale di copertura significativa anche per questa variante. Chi poi non si è ancora vaccinato e pensa magari di farlo a fine estate commette un errore di valutazione: come si vede il virus continua a circolare con le sue varianti. È sempre opportuno fare le vaccinazioni, per tutti i tipi di virus, proprio quando i contagi sono bassi, come in questo momento.