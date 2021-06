Il contest “Talent Factor for Sevel”, è stato ideato dalla Sevel (Società Europea Veicoli Leggeri), azienda del gruppo Stellantis, leader nella produzione di veicoli commerciali, con sede principale ad Atessa, in Val di Sangro, in collaborazione con Adecco, società di The Adecco Group Italia, filiale di un’agenzia multinazionale di selezione del personale, con sede a Glattbrugg, in Svizzera. La competizione è stata concepita per realizzare occasioni concrete di interazione tra le scuole e le aziende che ricercano profili specifici e consentire agli studenti di fare esperienza delle dinamiche che sono alla base dell’organizzazione e dell’ottimizzazione dei processi di produzione, attraverso lo sviluppo di progetti innovativi multisettoriali, basati su competenze plurime e trasversali. Il contest ha avuto una giuria molto qualificata, composta anche da esperti dell’ITS di Lanciano e dell’Università degli sudi dell’Aquila.

Il contest ha coinvolto 180 studenti del quinto anno di nove istituti di istruzione superiore abruzzesi e molisani, i quali sono stati impegnati da febbraio a maggio 2021 su un progetto di innovazione di uno spazio per la manutenzione con relativi annessi. In palio c’erano un Workshop presso la Sevel Plant Academy e sessioni di coaching personalizzato organizzate da PHYD, piattaforma digitale realizzata da The Adecco Group in collaborazione con Microsoft.

Il contest si è concluso il 28 maggio ed è risultato vincitore l’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo, con un team composto dagli studenti Armando Alleva, Manuel Centurame, Jonathan Di Donato e Josè Manuel Recchiuti (classe 5AE), Gabriele Di Marcello, Nicolas Loturco e Loris Mongi (classe 5AM), Edoardo Barcaroli, Nicholas Benito Di Pietro, Andrea Marozzi e Giuseppe Sulpizi (classe 5BM), Aleandro Martini, Andrea Pilotti e Samuele Sacchetti (classe 5AI).

Le fasi di lavoro sono state caratterizzate da riunioni intense ed impegnative e da revisioni settimanali con i tutor predisposti dalla Sevel, ing. Raffaele Carinci e ing. Francesco Pomponio, che hanno guidato gli iter da seguire per un risultato di qualità, descrivendo le realtà produttive e fornendo agli alunni il dovuto contatto con la realtà lavorativa e produttiva su cui si andava ad intervenire.

Nell’Istituto vincitore i lavori sono stati coordinati e guidati dai docenti Marcello Farinelli, in qualità di supervisore, Fabrizio Grifoni per la squadra degli studenti di Elettrotecnica, Luca Di Carlo e Pietro Galantini per quelli di Meccanica e Alfredo Centinaro per quelli di Informatica. I docenti hanno fornito le competenze necessarie per colmare lo skill gap degli studenti e favorire l’incontro tra le esigenze delle realtà produttive e la formazione scolastica, già fortemente indirizzata verso il mondo del lavoro.

Gli studenti dell’Indirizzo di Meccanica hanno realizzato un prodotto qualitativamente ritenuto vincitore, progettando e realizzando al CAD 3D l’area di manutenzione richiesta, utilizzando svariati elementi di innovazione tecnologica. Mediante la stampante 3D è stato realizzato un plastico realistico di quanto progettato e non è mancato l’utilizzo di robot ed elementi di automazione spinta.

Gli alunni dell’indirizzo Elettrotecnica hanno, invece, progettato e realizzato due prototipi di black box, scatole dotate di sensoristica e microcontrollori Arduino wifi e mini, alimentati con innovativi pannelli solari da interno, per il rilevamento di anomalie nei robot, in modo da organizzare manutenzioni straordinarie preventive.

Gli studenti dell’Indirizzo Informatica hanno fatto da raccordo tra quanto progettato dai meccanici e dagli elettrotecnici, andando ad integrare, in un software gestionale con interfaccia web interattiva, il magazzino automatico gestito con RFID, la movimentazione, le manutenzioni ordinarie e non, con un sistema di alert via mail e la gestione della reportistica delle black box.

Questo il link per visionare il video di presentazione del progetto: https://www.youtube.com/watch?v=AkYeXEGbwDg

Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Alessandrini – Marino” di Teramo, prof.ssa Stefania Nardini, si congratula pubblicamente con gli studenti e i docenti dell’Istituto che hanno conseguito questo prestigioso risultato.