Ancona: aggressione all’operaio Fincantieri scatta l’arresto per tentato omicidio

ANCONA:L’ operaio bangladese 23enne che giorni fa fu aggredito al cantiere navale,ancora in coma da una martellata, aveva subito una grave frattura del cranio: un trauma cranico commotivo con ferita e frattura cranica, che i medici scoprivano aver lesionato anche la corteccia cerebrale, causando crisi epilettica prolungata secondaria e necessità di intubazione. In manette il collega che si è presentato di sua iniziativa in questura: H.S. operaio bangladese di 39 anni,già sospettato dell’aggressione subita dal 23enne il 3 giugno. I due lavoravano presso la Fincantieri in una ditta subappaltatrice. Sarebbe stata proprio una questione di lavoro,che ha portato all’aggressione. H.S. in quanto operaio di maggiore esperienza, avrebbe dato un incarico da eseguire poi scoppiata in lite,dove la vittima aveva in mano un martello, di circa 30cm, pesante e appuntito, detto “picchetta”. Quando i due sono arrivati alle mani l’aggressore ha preso il martello dalla vittima colpendolo alla testa. L’attrezzo poi è stato nascosto senza essere più ritrovato,mentre il ragazzo è stato trovato al suolo sanguinante. Le serrate indagini e le ricostruzioni stringevano il cerchio attorno ad H.S. il quale, a due giorni dall’accaduto, si presentava spontaneamente in questura per fornire la sua confessione e raccontare la propria versione alla Polizia. La confessione ha guidato gli uomini e le donne della Squadra Mobile nella ricostruzione dei fatti, grazie alle prove fisiche, alle telecamere di sorveglianza e le altre testimonianze, contraddistinte però dal’omertà della comunità bangladese nei riguardi dei propri connazionali.E’ stato così eseguito l’arresto dell’aggressore presso la Casa Circondariale di Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con l’accusa di tentato omicidio.Il 23enne,vittima dell’aggressone,non ha perso la vita per le ferite riportate ed è tutt’ora in gravi condizioni in coma farmacologico dal quale i dottori potrebbero risvegliarlo nei prossimi giorni. A quel punto, il 23enne potrà dare la propria versione dei fatti agli inquirenti.