Ancona: arrestati coppia di giovani

FANO(AN): Nella giornata dell’11 giugno,si sono registrati nel giro di 10 ore,quattro sinistri degni di nota, uno anche con conseguenze gravi. Due incidenti si sono consumati a Bellocchi in poco tempo l’uno dall’altro : due 15enni in sella ai loro motocicli nei pressi della rotatoria di via Einaudi a Bellocchi,dove uno dei due è stato trasportato con il 118 all’Ospedale Santa Croce.Un’ora dopo,un altro minore15enne con il suo motociclo si è schiantato contro un 70enne al volante della sua Citroen. Altro sinistro della giornata; una Volkswagen e una Smart con un urto frontale violento che però non ha avuto conseguenze serie. L’incidente più grave invece,è avvenuto a Fosso Sejore, sulla statale, dove una 17enne pesarese avrebbe perso il controllo dello scooter rendendo anche in questo caso necessario l’intervento del 118. Un cittadino residente a Bellocchi commenta:«Servono telecamere e dissuasori della velocità,spesso sembra di assistere a gare di motociclismo vista la velocità e le manovre spericolate che spesso vengono fatte dai più giovani. Se l’amministrazione non prende provvedimenti in tempi celeri purtroppo gli incidenti aumenteranno nei prossimi mesi»