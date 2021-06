Ancona: bloccate a 20 metri sullo scoglio della Vela del Conero

FANO(AN):Martedì pomeriggio, sono state rubate 2mila mascherine per gli anziani della casa di riposo Familia Nova, in via Malvezzi a Fano. Intorno alle 15 30,racconta il direttore della struttura Francesco Alessandroni,sono stati sottratti quattro scatoloni sigillati appoggiati all’ingresso della residenza. Per quanto sia già incommentabile un furto di per sé, nonostante il peso degli scatoloni fosse davvero misero si è magari pensato contenessero pepite d’oro. Al loro interno, invece, vi era una fornitura di mascherine chirurgiche per un totale di 2mila pezzi, ovviamente destinati alla salvaguardia della salute degli anziani ospitati a Familia Nova. E il fatto che da fuori non si capisse quale fosse il contenuto di quegli imballi non incide più di tanto sulla gravità dell’accaduto”.