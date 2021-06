Ancona: denunciati 4 ragazzi per una rissa

ANCONA: Sono stati denunciati 4 ragazzi dalla polizia,responsabili della rissa avvenuta sabato sera in centro,davanti al teatro delle Muse. La rissa era avvenuta sabato notte nel centro, in piazza della Repubblica, intorno alle 22.00. Ipoliziotti,grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a individuare sia gli aggressori che le parti offese. I quattro giovani anconetani di età compresa tra i 20 e 22 anni sono stati denunciati poichè responsabili di aggressione aggravata ai danni di un gruppo di giovani coetanei provenienti da varie zone d’Italia che avevano scelto Ancona per festeggiare un addio al celibato.