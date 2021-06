Aquila: discarica Furci il Tar annulla l’autorizzazione

AVEZZANO(AQ): Gli agenti del Commissariato di Avezzano hanno eseguito due arresti per P.D.S di 30 anni e di N.D.S. di 29 anni, entrambi avezzanesi ed appartenenti alla locale comunità rom. Le Ordinanze sono state emesse dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila in esecuzione di condanne definitive a carico dei due, riconosciuti colpevoli di due rapine di qualche anno fa, in danno di una sala giochi e di una tabaccheria della cittadina marsicana minacciando con una pistola un bambino che si trovava nell’esercizio commerciale insieme al proprietario. Dopo le rapine sono partite le indagini verso i due uomini raggiunti oggi dai provvedimenti restrittivi, i quali nei giorni precedenti alla commissione delle rapine avevano effettuato dei sopralluoghi all’interno degli esercizi commerciali unitamente ad altre tre persone, di cui due appartenenti al medesimo gruppo ROM e un uomo di origine siciliane ma residenti in Avezzano, tutti gravati da precedenti di Polizia,grazie alla visione di immagini riprese dalle telecamere presenti negli esercizi commerciali e di quelle delle zone limitrofe ai luoghi dove erano stati commessi i reati. Nel corso delle successive indagini,sono state raccolte prove ed indizi schiaccianti, che hanno fatto ricadere la responsabilità sul gruppo e tali da consentire alla Procura della Repubblica di Avezzano di chiedere ed ottenere dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano delle misure cautelari nei confronti di tutti i soggetti coinvolti e di reggere l’accusa in tutte le fasi dibattimentali fino alla condanna definitiva.

Al termine degli adempimenti di rito i due rom sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Frosinone per scontare, rispettivamente, la pena residua di 4 anni e 11 mesi e di 1 anno e 6 mesi di reclusione.