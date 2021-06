AS Samb, Iscrizione in serie C: parla Eduardo Chiacchio

PESARO – Nella mattinata dell’8 giugno è stato presentato il nuovo battello GC B126 in dotazione alla Guardia Costiera di Pesaro, si tratta di un mezzo navale appartenente alla linea di battelli litoranei destinati principalmente allo svolgimento di operazioni di polizia marittima e ambientale marina, ma anche a tutela della sicurezza di bagnanti e diportisti; dotato, inoltre, di un sistema pneumatico auto-raddrizzante per una maggiore sicurezza negli interventi di ricerca e soccorso della vita umana in mare.

Il Comandante della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pesaro, Capitano di Fregata (CP) Barbara Magro, ha presentato il nuovo mezzo navale e ne ha illustrato le capacità tecnico nautiche avanzate che permettono di raggiungere una velocità di 35 nodi per un intervento veloce e sicuro soprattutto nell’ambito costiero, e si è detta lusingata che proprio uno dei nuovi 20 battelli commissionati dal Comando Generale delle Capitanerie di porto sia stato assegnato in via prioritaria al Comando di Pesaro.

All’evento hanno partecipato il nuovo Prefetto di Pesaro e Urbino Dr. Tommaso Ricciardi, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro dr.ssa Cristina Tedeschini, il Questore di Pesaro Urbino Dr. Michele Todisco, il Direttore Marittimo delle Marche Contrammiraglio (CP) Enrico Moretti, e le Autorità Militari e Civili della Provincia di Pesaro e Urbino, segno tangibile di una sinergia tra le istituzioni locali che hanno quale obiettivo comune la tutela della legalità e la sicurezza dei cittadini.Al termine della presentazione, l’Arcivescovo metropolita di Pesaro Mons. Coccia, assistito dal Cappellano Militare Don Alberto Vivenzio, ha proceduto alla benedizione del mezzo navale GC B 126 e dei Militari della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pesaro che sono chiamati alla vigilanza marittima e delle coste nella stagione estiva 2021.