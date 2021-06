Ascoli Calcio e Mister Sottil insieme fino al 2023

E’ Cascia la località scelta dall’Ascoli Calcio per il ritiro precampionato s.s. 2021/22.

La partenza per la località umbra è programmata per sabato 17 luglio e il rientro ad Ascoli Piceno è fissato per la fine del mese.

La comitiva bianconera soggiornerà presso La Reggia Sporting Center, una delle strutture alberghiere della Famiglia Magrelli, per anni quartier generale dell’Ascoli Calcio.

Un campo di calcio in erba naturale dedicato, una piscina e una palestra saranno i luoghi di lavoro dei bianconeri, che, qualche giorno prima della partenza per Cascia, si raduneranno in città per le visite mediche e i test di rito.

A meno di un mese dalla conquista della salvezza, l’Ascoli Calcio inizia a programmare la prossima stagione.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan