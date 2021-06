Ascoli: operaio ferito alla Scandolara i sindacati chiedono chiarimenti

ASCOLI PICENO:Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito precipitando da un ponteggio mentre si effettuavano dei lavori di tinteggiatura di un locale. Ed ora si trova ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona per i traumi e le ferite subite.I sindacati vogliono vederci chiaro sul fatto su cosa sia veramente accaduto allo stabilimento della Scandolara spa di Ascoli. Fiom Cgil, Fim Cisl e Usb sollecitano la proprietà aziendale sull’incidente, sembra che l’operaio non fosse addetto a quelle mansioni, e che non ci fossero le garanzie di sicurezza necessarie. I sindacati spiegano: “La maggior parte delle maestranze era fuori dalla fabbrica perché in cassa integrazione e solo alcuni sembra fossero in servizio al momento dell’incidente. Sembrerebbe poi che l’operaio fosse intento a verniciare una parete, ma senza le necessarie misure di protezione come imbracature e casco, e con il ponteggio senza barre laterali. Nonostante tutto, l’azienda non ha ancora provveduto ad informare Rsu e rappresentanti della sicurezza sulle modalità del fatto occorso ieri nello stabilimento di Campolungo: qualora siano confermate le nostre ipotesi, saremmo in presenza di un fatto di gravità inaudita. Perciò l’azienda deve subito relazionare sull’incidente”.Cgil, Cisl e Usb nel frattempo si stringono attorno alla famiglia del lavoratore vittima dell’incidente sul lavoro, presto arrivi ad essere fuori pericolo di vita. La Procura intanto ha aperto un fascicolo sulla vicenda di ieri alla Scandolara di Ascoli.