Avezzano: giovane musicista si suicida

PESCARA – Il Procuratore ha disposto il Daspo “Willy” per due ragazzi accusati di di lesioni dolose ai danni di un giovane loro coetaneo. Da quanto appreso pare che i due nel bel mezzo di una lite per un campo da calcetto sul mare, abbiano schiaffeggiato e malmenato un ragazzo causandogli lesioni. Ora, i responsabili, sono accusati di lesioni dolose. Inoltre, uno di loro sarebbe minorenne ed entrambi sarebbero già gravati da precedenti. I due, dalle ore 16.00 alle 4.00 di ogni venerdì, sabato e domenica, per dodici mesi, non potranno accedere allo stabilimento balneare nel quale sono accaduti i fatti e nemmeno negli altri stabilimenti o locali del lungomare o stazionare nelle immediate vicinanze. La violazione di quanto disposto sarà punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8mila a 20mila euro.