Castel di Lama: scontro auto-moto sulla Salaria, grave 52enne motociclista

L’incidente è avvenuto poche ore fa lungo la strada provinciale in territorio di Ripatransone, sulla Valtesino. Rimasto coinvolto un veicolo che si sarebbe rovesciato per poi finire fuori strada. I Carabinieri si stanno occupando della ricostruzione della dinamica per poi risalire alle cause del sinistro. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere la persona a bordo dell’auto.