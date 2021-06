Corinaldo: travolto da un monopattino si frattura un braccio

FALCONARA(AN): Un uomo del posto,sopraffatto dalla depressione, ha minacciato di togliersi la vita dopo aver ingerito diverse pillole di sonniferi e dell’alcol, mandando al fratello un sms di addio esprimendo la volontà di farla finita. Ricevuto il messaggio, e non riuscendo a mettersi in contatto col l’uomo,il fratello, ha allertato i carabinieri, che hanno iniziato le ricerche per rintracciare l’uomo.Grazie alla geolocalizzazione fornita dal gps del cellulare, i militari hanno trovato la zona della Rocca,fino ad individuare l’auto dell’uomo in una stradina isolata, attorno alle 2:00 di notte. L’uomo era ancora vivo, privo di sensi sul sedile di guida, i carabineri, hanno forzato la portiera e prestato i soccorsi. Sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona .L’uomo è fuori pericolo. Sono in corso le indagini per comprendere le ragioni che l’hanno spinto a tentare il gesto estremo.