Covid-19 nelle Marche: oggi solo tre nuovi casi

SENIGALLIA(AN): Sabato notte é stato sanzionato un automobilista controllato sul lungomare Da Vinci poco prima della mezzanotte, che circolava a fari spenti e con andatura irregolare. Alla guida dell’auto un 22enne di Falconara, con altre due persone. È stato sottoposto a test con etilometro ed è risultato positivo con tasso di 1,79 g/l. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Nella notte tra sabato e domenica, alle 2:00, sanzionati un gruppo di 4 giovani tra i 18 e i 24 anni,alla stazione ferroviaria, per violazione del coprifuoco. e’ stato sanzionato anche un 19enne che camminava sul lungomare Marconi intorno le 4:00. Ieri, domenica mattina verso le 7 su via Raffaello Sanzio,a seguito di un incidente stradale con 4 macchine coinvolte, un’auto ha provocato lo scontro: una Fiat Punto con due giovani 31enni, dove l conducente ha avuto un colpo di sonno e l’auto è uscita fuori strada, andando nella corsia opposta e finendo contro tre auto che erano in sosta al lato sinistro della strada. Sottoposto all’etilometro il conducente è risultato avere poco meno di 0,50 g/l, quindi non è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza.