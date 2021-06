Cupra Marittima: denuncia il furto dell’auto ma l’aveva solo parcheggiata in un altro posto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 23 intorno alle 15, in via del Tiziano. Coinvolte nello scontro due auto con a bordo rispettivamente, un 19enne e un 54enne. Da quanto appreso pare che il sinistro sia stato causato da una mancata precedenza. Sul posto, i sanitari del 118 hanno provveduto a prestare soccorso ai due automobilisti rimasti feriti. La Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.