Fabriano: scoperta coltivazione di marijuana nei guai un 40enne

FABRIANO(AN): A seguito delle indagini svolte dalla Polizia, è stata scoperta una coltivazione di marijuana in una frazione di Fabriano,coltivata nell’orto di un’abitazione di un 40enne. La successiva attività investigativa,nella perquisizione, hanno trovato un altro stupefacente; hashish (circa 10 grammi) conservato in un barattolo in vetro che l’uomo teneva nascosto nel ripostiglio di casa. Oltre alla denuncia per produzione di stupefacenti, l’individuo è stato segnalato alla Prefettura di Ancona per uso personale di hashish, fatto per il quale risulta essere recidivo.