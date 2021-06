Fano: incidente un govane si schianta prima contro un semaforo e poi contro un muro gravi le sue condizioni

FANO(AN): Un 27 enne del posto di origine pugliese, percorrendo la Flaminia all’incrocio per Cartoceto, nella notte ha perso il controllo della sua Audi e si scontrato prima contro il semaforo poi contro il muro di un’abitazione.Sul posto sono arrivati i poliziotti e il personale del 118 che ha ritenuto il trasporto in ospedale in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona, poichè il govane ha riportato gravi lesioni.Le forze dell’ordine staano indagando sulle cause dell’incidente ancora non chiare.