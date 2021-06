Fano: travolto e ucciso da un furgone

OSIMO(AN): Si sta indagando con le telecamere per poter risalire agli autori del gesto per la mancanza di rispetto verso i defunti a fronte di un bottino di poca entità. Non c’è pace per il cimitero maggiore di Osimo, se non per i poveri defunti, dei lettori ci hanno segnalato il furto dei tubi in rame delle grondaie di alcune cappelle della parte nuova e il trafugamento di oggetti vari dello stesso materiale. Tanta amarezza e sorpresa quindi per i proprietari quando si sono accorti mentre erano in procinto di ricordare i propri cari. L’entità del furto, che dovrebbe essere avvenuto nella notte di domenica, è di poca cosa di fronte al gesto che ad alcuni, come abbiamo avuto di capire quando ci siamo sentiti al telefono, ha lasciato disappunto e dispiacere perché è venuto meno il rispetto nei confronti dei propri defunti per racimolare qualche centinaia di euro.