Fermo: dopo un incidente rifiuta il Drug Test, 23enne denunciato

FERMO – A fronte di una serie di controlli eseguiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, tre persone sono state denunciate rispettivamente per i reati di furto d’auto, truffa e un’altra per non aver rispettato il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale. Inoltre, da quanto appreso, sarebbe finito nei guai anche un uomo di 65 anni per possesso di droga, in particolare marijuana.