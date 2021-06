Fermo: sanzionati i furbetti del coprifuoco

FERMO: Durante la notte, un 25enne di origini ivoriane è stato massacrato di botte in via Tobagi a Lido Tre Archi di Fermo. Il ragazzo è stato ccoltellato e lasciato in un lago di sangue sulle scale del condominio.A dare l’allarme intorno alle 6 del mattino, è stato un cittadino che ha trovato il giovane privo di sensi.Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Verde che hanno trasportato il giovane ragazzo in ospedale. Ora è in condizioni di salute stabili, non rischia la vita ma è grave. Sono partite le indagini da parte della Polizia per le cause dell’accaduto.