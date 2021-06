Fermo: trapianto di organi salveranno due vite

FERMO: E’ stato completato con successo all’ospedale Murri di Fermo l’espianto di fegato e reni da un paziente fermano di 88 anni che andranno a regalare una speranza di vita a due pazienti.Cinque ore di intervento, dalle 2.30 alle 7.30 del mattino. Gli organi andranno a beneficio di malati di Genova ed Ancona, entrambi di giovane età, inferiore a 50 anni.

Dallo scorso 1 giugno, coordinatrice dell’Unità operativa per la donazione di organi e tessuti del Murri è la dottoressa Daniela Fiore che spiega:“Abbiamo portato a termine l’intervento su un grande anziano,spesso si ritiene che non si possano prelevare organi da persone in età avanzata, con una lunga vita e talvolta con una storia clinica complicata da patologie neoplastiche. Ma non sta a noi decidere il destino degli organi. Siamo le maglie di una rete ampia, collegata con il Centro regionale trapianti e con il Nit (Nord Italia Transplant) di Milano. Dietro questi interventi c’è un enorme lavoro di equipe, tra rianimazione e sala operatoria, per una donazione di organi tutto l’ospedale è all’opera. Il primo pensiero va alla sensibilità di chi ha donato. In questo caso abbiamo raccolto la convinta volontà del paziente e della moglie, sorretti da una fede profonda. Si è voluta immediatamente cogliere l’opportunità di offrire una nuova speranza di vita. Auguriamo ai riceventi una ripresa funzionale, come avvenuto negli ultimi 3 trapiantati con gli organi prelevati al Murri, tutte persone sotto i 50 anni di età”.

Una storia di vita e di speranza che evidenzia l’importanza di fare cultura, far leva sulla volontà delle persone e delle famiglie.